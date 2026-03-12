Prefeitura lança campanha “Adote o Verde” e incentiva cuidado com áreas públicas em Adamantina

A Prefeitura de Adamantina realizou, na Câmara Municipal, o lançamento da campanha “Adote o Verde”, iniciativa que busca incentivar a participação da comunidade na conservação de áreas verdes da cidade. O evento contou com a presença do prefeito José Carlos Martins Tiveron, da vereadora Meire Alves, do secretário municipal de Obras e Serviços Éder Bonfain, além de representantes de secretarias municipais e moradores interessados em participar do projeto.

A campanha está amparada pela Lei Municipal nº 3.715/2016, que permite que pessoas físicas, empresas, associações e entidades adotem e auxiliem na conservação de áreas verdes públicas, como praças e canteiros, contribuindo para a melhoria da paisagem urbana e para a preservação ambiental do município.

Cooperação

De acordo com a Prefeitura, Adamantina possui atualmente 207 canteiros que podem ser adotados e cuidados pela população interessada. Durante o lançamento da campanha, 17 interessados já manifestaram intenção de adoção para 21 espaços, demonstrando o engajamento da comunidade com a proposta.

O poder público realiza os últimos ajustes técnicos para que o trabalho possa começar efetivamente nos próximos dias.

A Prefeitura fornecerá substrato produzido por meio de compostagem orgânica, rico em nutrientes e ideal para o desenvolvimento de mudas e hortas. O material é produzido a partir da decomposição de resíduos orgânicos, como cascas, estercos e restos vegetais.

O município produz o substrato orgânico em seu Centro de Compostagem, localizado na Estrada 15 (Bairro Boa Vista), onde são processados restos de alimentos provenientes das escolas e resíduos de poda.

Técnicos das Secretarias de Obras e Serviços e de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente também irão auxiliar os moradores que adotarem os canteiros, oferecendo orientações sobre as espécies mais adequadas para o cultivo nesses espaços, além da disponibilização de mudas para o plantio.

O processo de compostagem, que utiliza fontes de nitrogênio e carbono, como serragem e palha, leva de 90 a 120 dias, resultando em um composto fértil, com alta capacidade de retenção de água e baixa contaminação biológica.

Adote o Verde

A iniciativa reforça a importância da participação coletiva na manutenção dos espaços públicos, promovendo mais qualidade de vida, valorização ambiental e fortalecimento do senso de pertencimento entre os moradores.

A administração municipal destaca que o programa permanece aberto para novos participantes interessados em colaborar com o cuidado e a preservação das áreas verdes da cidade.

Os moradores que desejarem adotar um canteiro podem entrar em contato com a Prefeitura pelo telefone (18) 3521-3910 para obter mais informações e realizar o cadastro por meio do protocolo online.