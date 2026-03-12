Chuvas adiam inicio da pavimentação na via que interligará Jardim Brasil ao Parque Itamaraty em Adamantina

A Prefeitura de Adamantina informa que o engenheiro e o responsável técnico da empresa encarregada da obra de pavimentação asfáltica da via que interliga a Rua Sergipe, no Jardim Brasil, à Rua Saldanha Marinho, no Parque Itamaraty, estiveram no local nesta quarta-feira (11 de março) para vistoria e acompanhamento da área onde os serviços serão executados.

De acordo com os representantes da empresa, as chuvas registradas nos últimos dias deixaram o solo inadequado para o início imediato das atividades, uma vez que os trabalhos dependem de condições de terreno firme para o deslocamento do maquinário pesado e para a execução da terraplanagem.

Caso as condições climáticas se estabilizem nos próximos dias, a previsão é de que os trabalhos tenham início na próxima segunda-feira.

Segundo os técnicos da empresa, a etapa de terraplanagem deverá ser concluída em aproximadamente 60 dias, desde que as condições climáticas permaneçam favoráveis. Já a previsão para a conclusão total da obra é de cerca de 80 dias, caso não haja novas interferências provocadas pelo clima.

HISTORICO

A obra será executada pela empresa Obras e Serviços Fator S/A, contratada pelo município por meio do Contrato nº 02/2026.

O início dos serviços estava inicialmente previsto para 23 de fevereiro de 2026, conforme cronograma estabelecido após a emissão da Ordem de Serviço nº 001/2026, em 14 de janeiro de 2026.

Como os trabalhos não foram iniciados na data prevista, o município notificou formalmente a empresa em 24 de fevereiro de 2026, solicitando esclarecimentos e a apresentação de uma nova previsão para o início da execução da obra.

Em resposta, a empresa informou que o início das atividades foi inviabilizado em razão das chuvas intensas e constantes registradas na região, destacando que os serviços de terraplanagem e pavimentação exigem condições climáticas adequadas para garantir a qualidade técnica e a segurança da obra.

DADOS DO CONTRATO

Início do contrato: 08/01/2026

Vigência: 24 meses

Ordem de Serviço nº 001/2026: emitida em 14/01/2026

Previsão inicial de início das obras: 23/02/2026

A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria Municipal de Planejamento, seguirá acompanhando e fiscalizando rigorosamente o cumprimento contratual e o andamento dos serviços, garantindo que a obra seja executada dentro dos padrões técnicos e em conformidade com o interesse público.

COMUNICAÇÃO / PREFEITURA DE ADAMANTINA



