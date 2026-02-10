Mãe, pai e filho morrem após caminhão desgovernado bater contra carro em que estavam, no Paraná

Um acidente envolvendo três veículos causou a morte de uma família, na BR-277, em Candói, na região central do Paraná. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e apuração do g1 Minas Gerais, as vítimas são mãe, pai e filho.
Conforme o relatório divulgado, a batida aconteceu durante a manhã de domingo (8). Um carro invadiu a pista contrária e bateu de frente contra o caminhão. Em seguida, o veículo carregado com frango ficou desgovernado, entrou na faixa do sentido oposto e atingiu o automóvel da família.
Apenas um homem de 48 anos estava no primeiro carro, que tem placas de Foz do Iguaçu, cidade do oeste do estado. Ele teve ferimentos graves e foi encaminhado ao Hospital São Vicente, em Guarapuava, pelas equipes do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
A família morreu ainda no local. Os três estavam em um veículo com placas de Uberaba (MG).
Mãe e filho tinham 56 e 19 anos, respectivamente. A idade do pai não foi informada. As identidades das vítimas não foram divulgadas oficialmente a última atualização desta reportagem.
No caminhão, o condutor de 56 anos não se feriu.
A RPC, afiliada da TV Globo no Paraná, apurou que o caminhoneiro ficou com o cinto de segurança preso, e os bombeiros retiraram a porta do caminhão para que ele fosse resgatado.
Por g1 PR e RPC Guarapuava – Foto: Reprodução