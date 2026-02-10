Mãe, pai e filho morrem após caminhão desgovernado bater contra carro em que estavam, no Paraná

Apenas um homem de 48 anos estava no primeiro carro, que tem placas de Foz do Iguaçu, cidade do oeste do estado. Ele teve ferimentos graves e foi encaminhado ao Hospital São Vicente, em Guarapuava, pelas equipes do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).