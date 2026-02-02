Dois acidentes envolvendo veículos são registrados no centro de Adamantina

Dois acidentes de trânsito foram registrados na tarde desta segunda-feira (2) no centro de Adamantina. As ocorrências mobilizaram equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar.

O primeiro caso aconteceu na Rua Adhemar de Barros, nas proximidades do Supermercado Real, onde um veículo perdeu o controle e atingiu a vitrine de uma loja. Apesar dos danos materiais, não houve informações sobre feridos no local.

Já o segundo acidente ocorreu na Rua Joaquim Nabuco, próximo à Rua Padre Nóbrega. Nesta ocorrência, o condutor precisou ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para atendimento médico. O estado de saúde da vítima não foi divulgado até o momento.

Em ambos os casos, os veículos sofreram avarias e a Polícia Militar esteve presente para registrar as ocorrências e organizar o trânsito na região. As causas dos acidentes deverão ser apuradas. (Por: Redação – Fotos: Enviadas por internautas)

