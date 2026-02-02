Inaugurado, CIES oferecerá consultas ambulatoriais em diversas especialidades médicas e multiprofissionais

Foi realizada na manhã desta segunda-feira (2), a solenidade de inauguração do Centro Integrado de Especialidades em Saúde (CIES). A cerimônia contou com a participação do prefeito José Carlos Martins Tiveron, vice-prefeita Lucia Haga, vereadores, secretários municipais, o Prof. Dr. Alexandre Teixeira, reitor da FAI e o vice-reitor, Prof. Dr. Wendel Cleber Soares, Renato Sobral, diretor administrativo da Santa Casa, entre outros. O CIES é uma estrutura organizada para concentrar, em um único espaço físico, os atendimentos ambulatoriais especializados do município, promovendo a integração entre os serviços da Prefeitura de Adamantina, da Santa Casa de Misericórdia e do Centro Universitário de Adamantina (FAI).

Em sua fala, o presidente da Câmara Municipal, Éder Ruete, afirmou ser um avanço significativo para o município.



“Espaço no cuidado com as pessoas para o fortalecimento da saúde. O CIES vem para qualificar a atenção especializada. A iniciativa da Prefeitura há de ser ressaltada, mas há a soma das instituições Santa Casa e Fai. Não podemos deixar de lembrar do Dr. Clovis Marinho”, disse. O diretor administrativo da Santa Casa de Misericórdia, Renato Sobral de Lima, agradeceu aos presentes é lembrou que o CIES retoma a sua missão que é a de cuidar de pessoas e restabelecer a dignidade de quem precisa de atendimento.

Em seu discurso, o Prof. Dr. Alexandre Teixeira lembrou que foram meses de trabalho coletivo e discussões técnicas com o objetivo de ter um modelo de atenção especializada tanto sustentável como que atenda ao internato em medicina e às necessidades da população. Por sua vez, Elisabete Cristina Jacomasi, secretária de saúde, afirmou entregar o CIES com gratidão e responsabilidade para que a saúde pública seja cada vez mais humana e próxima da população. “Mais uma conquista que é o compromisso com a saúde regional. Vamos dar início às tratativas para oferecer o atendimento em âmbito regional”, garantiu a diretora da DRS de Marília, Célia Maria Marafiotti Netto. Por fim, o prefeito José Carlos Martins Tiveron disse que o espaço cumpre seu papel estratégico na saúde local e regional e que será um tempo de integração, organização e respeito com quem precisa.

Entenda o que é o CIES

No CIES, a Prefeitura de Adamantina é responsável pela organização da rede municipal, cessão do espaço físico e regulação dos atendimentos; a Santa Casa de Misericórdia de Adamantina é responsável pela ampliação da oferta de consultas especializadas por meio de convênio de custeio e Centro Universitário de Adamantina (FAI) contribui com especialidades médicas, preceptoria e fortalecimento da formação médica no SUS. O local ofertará consultas ambulatoriais em diversas especialidades médicas e multiprofissionais, de forma integrada e regulada. Além das especialidades clínicas e cirúrgicas já existentes, o convênio com a Santa Casa permitirá a ampliação significativa da oferta, incluindo: Clínica Médica, Cardiologia, Neurologia, Pneumologia, Endocrinologia, Geriatria, Nefrologia, Vascular, Urologia, Ortopedia, Otorrinolaringologia, Ginecologia, Pediatria, além da implantação do serviço de Psicologia Ambulatorial, com oferta mensal de atendimentos.

O atendimento no CIES ocorrerá exclusivamente por encaminhamento da Atenção Primária à Saúde, com agendamento regulado pelos sistemas oficiais (Regulação Municipal, SIRESP e CROSS). Os pacientes serão direcionados conforme protocolos definidos, garantindo acesso ordenado, acompanhamento contínuo e integração entre as especialidades médicas e multiprofissionais, incluindo a psicologia ambulatorial”, acrescenta. A estimativa é que sejam realizadas mais de duas mil e trezentas consultas mensais, com possibilidade de ampliação conforme a demanda. Serviço – O CIES funcionará no prédio conhecido como “Postão”, que está localizado na Avenida Vitório Romanini, 16 – Centro. O horário de atendimento será de segunda a sexta-feira das 7h às 12h e das 13h às 17h.

