18ª Copa FAI de Futsal de Adamantina tem sequência nesta quarta-feira com a 2ª rodada

A sequência da melhor e mais bem organizada competição da região da Alta Paulista, a 18ª Copa FAI de Futsal de Adamantina, tem confrontos marcados para a noite desta quarta-feira (25) a partir das 19h30, no Ginásio de Esportes Paulo Camargo. Três partidas acontecerão com os seguintes duelos.

No primeiro duelo Os Quaiados FC/ Essenzia Moda enfrenta o Rangers Rovers FC/ Irma Lanches. Já no segundo o Inove Engenharia EC/ Zé Gordo Auto Peças enfrenta o Pedalada Futsal/ Bassan Alimentos. E encerrando a segunda rodada Os Primos FC/ Laís Pré Moldados/ Empório da Linguiça enfrenta a SE 4 Amigos/ Grupo AutoVia/ André Romanini Oficina Serralheira/Vamo Envolver.

ARBITRAGEM

Liga da Alta Paulista/Carlos Gasparotto

DEZESSEIS EQUIPES

Dezesseis equipes de Adamantina e cidades vizinhas participa da competição, confira os grupos:

Grupo – A

-Parque Iguaçu/ Recanto dos Animais/ HB Auto Peças

-Bastos EC

-OMNITRIX/Óticas Visual/ Sítio São Bento

-Fênix FC/ Country Bar

Grupo – B

-Os Primos/ Laís Pré Moldados

-Adamantina/City / Lebode Barbearia/ Paulinho Eletrecista

-SE -4 Amigos / Vamo Envolver

-Mariápolis EC

Grupo – C

-Hookan Valen/ Supermercado Godoy/ Chikão Frutas

-Os Quaiados FC/ Essenzia Moda

-Arsenal FC/Supermercado Godoy Rede Smart/Bar do Lú

-Rangers Rovers/ Irma Lanches

Grupo – D

-Morro Lucélia/ Panela Caipira

-Pedalada Futsal/ Bassan Alimentos

-Inove Engenharia E.C/ Zé Gordo Auto Peças

-Manchester /Salmourão

Por: Jair Kbça

.