18ª Copa FAI de Futsal de Adamantina tem sequência nesta quarta-feira com a 2ª rodada

A sequência da melhor e mais bem organizada competição da região da Alta Paulista, a 18ª Copa FAI de Futsal de Adamantina, tem confrontos marcados para a noite desta quarta-feira (25) a partir das 19h30, no Ginásio de Esportes Paulo Camargo. Três partidas acontecerão com os seguintes duelos.
No primeiro duelo Os Quaiados FC/ Essenzia Moda enfrenta o Rangers Rovers FC/ Irma Lanches. Já no segundo o Inove Engenharia EC/ Zé Gordo Auto Peças enfrenta o Pedalada Futsal/ Bassan Alimentos. E encerrando a segunda rodada Os Primos FC/ Laís Pré Moldados/ Empório da Linguiça enfrenta a SE 4 Amigos/ Grupo AutoVia/ André Romanini Oficina Serralheira/Vamo Envolver.
ARBITRAGEM
Liga da Alta Paulista/Carlos Gasparotto
DEZESSEIS EQUIPES
Dezesseis equipes de Adamantina e cidades vizinhas participa da competição, confira os grupos:
Grupo – A
-Parque Iguaçu/ Recanto dos Animais/ HB Auto Peças
-Bastos EC
-OMNITRIX/Óticas Visual/ Sítio São Bento
-Fênix FC/ Country Bar
Grupo – B
-Os Primos/ Laís Pré Moldados
-Adamantina/City / Lebode Barbearia/ Paulinho Eletrecista
-SE -4 Amigos / Vamo Envolver
-Mariápolis EC
Grupo – C
-Hookan Valen/ Supermercado Godoy/ Chikão Frutas
-Os Quaiados FC/ Essenzia Moda
-Arsenal FC/Supermercado Godoy Rede Smart/Bar do Lú
-Rangers Rovers/ Irma Lanches
Grupo – D
-Morro Lucélia/ Panela Caipira
-Pedalada Futsal/ Bassan Alimentos
-Inove Engenharia E.C/ Zé Gordo Auto Peças
-Manchester /Salmourão
Por: Jair Kbça
.