Reunião define tabela do 27º Torneio de Futebol Médio da Vila Freitas de Adamantina

Em reunião realizada na noite de terça-feira (6), no Centro Comunitário do Bairro, com os dirigentes das dezesseis equipes que estarão participando, os organizadores do 27° Torneio Regional Aberto de Futebol Médio da Vila Freitas, definiram a elaboração da tabela com os confrontos dos jogos que acontecerão dias 13 e 14 (1ª fase) e o encerramento no dia 18, quartas de finais, semifinais e finais. Confira os jogos:

TERÇA-FEIRA (13)

O início da primeira fase será na terça-feira (13), com início previsto para às 19h15, na praça de esporte da Vila Freitas

1º JOGO: Arsenal FC Adamantina / Supermercado Godoy Rede Smart/ Bar do Lú X Sport Real FC Adamantina/ Lá Brizza Cosméticos/ Bar Mercearia Baduca

2º JOGO: The Kings FC/ Adamantina X Moto Taxi Prime FC / Lucélia

3º JOGO: Resenha E.C/ Adamantina X Portuguesa F.C/ Adamantina

4º JOGO: Alamandas FC/ Mecânica Flex/Adamantina X Vila Jamil FC/ ZF Consultoria e Segurança de Trabalho/ Zé Valente

QUARTA-FEIRA (14)

O encerramento da 1° fase acontecerá na quarta-feira (14), no mesmo horário com 4 jogos, confira.

5º JOGO: Atlético Peso Pesado FC/ Adamantina X SE Hookan Valen/ Supermercado Godoy Rede Smart/ Chikão Frutas

6º JOGO: San Remo E.C Adamantina/ Marcos Construtor/ Alencar Encanador/ Itamar Eletrecista X CA do Morro Lucélia/ Panela Caipira

7ºJOGO: Eletro Lis FC/ Retribuir/ Flórida Paulista X Veneza E.C / Adamantina

8º JOGO: Adamantina City/ Lê Bod Cortes/ Paulinho Eletrecista/ JW Conveniência X Borussia FC Adamantina/ Bar Mercearia Baduca

ENCERRAMENTO NO DOMINGO (18)

O encerramento da competição será no domingo (18), com jogos das quartas de finais, semifinais e finais.

-ARBITRAGEM

Luis Henrique “Babidi”

-ORGANIZAÇÃO

Associação dos Moradores da Vila Freitas.

-No local haverá completo serviço de bar e som ambiente.

-Fontes de Informações: Ricardo Bispo

Por: Jair Kbça