Mulher é presa após furtar cinco empresas no centro de Adamantina

Uma mulher foi presa em flagrante na manhã desta quarta-feira (7) após praticar uma série de furtos em estabelecimentos comerciais da área central de Adamantina. A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar.

Segundo a corporação, o primeiro chamado indicava furto em uma farmácia localizada na região central da cidade, sendo este o primeiro relato de furto identificado. Com as características repassadas, equipes iniciaram patrulhamento e localizaram a suspeita cerca de três minutos após, na Rua Deputado Salles Filho, nas proximidades do cruzamento com a Avenida Rio Branco.

Durante a abordagem à suspeita os policiais encontraram, na bolsa que a mulher carregava, diversos produtos com etiquetas de diferentes estabelecimentos comerciais, incluindo uma segunda farmácia, uma loja de departamento, uma loja de variedades e uma loja de bijuterias, todos situados na área central do município.

Em entrevista, a mulher relatou espontaneamente que teria praticado os furtos com o objetivo de quitar uma dívida relacionada ao uso de drogas, estimada em cerca de R$ 1 mil. Após consulta aos sistemas policiais, foi constatado que ela possui passagens anteriores pelo crime de furto.

Na sequência, a equipe policial fez contato com os responsáveis pelos estabelecimentos vítimas, que reconheceram os produtos subtraídos. Os prejuízos foram apurados individualmente, conforme os materiais recuperados e apreendidos. Somados, totalizaram R$ 1.035,55. Havia empresa que sequer tinha constatado o furto e foi surpreendida pela rápida ação dos policiais.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão à autora, que foi informada de seus direitos constitucionais e conduzida pelas equipes da PM à Polícia Civil de Adamantina, onde, conforme a PM, foi formalizada sua prisão em flagrante. A mulher permaneceu presa, à disposição da Justiça, para a audiência de custódia. (Por: Siga Mais)