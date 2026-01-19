Máquinas de cartões do Sicredi registram recorde em transações no Natal e na Black Friday

Transações somaram mais de R$ 15 bilhões em ambas as datas, com crescimento em todas as modalidades de pagamento

As operações realizadas nas máquinas de cartões do Sicredi tiveram um desempenho histórico no fim de ano, impulsionadas pelo crescimento consistente em todas as modalidades de pagamento. No período do Natal (1º a 25/12), o volume transacionado atingiu R$ 7,8 bilhões, um salto de 36% em relação a 2024. Já no mês da Black Friday (1º a 28/11), as vendas somaram R$ 7,6 bilhões, avanço de 42,5%.

O destaque ficou para o Pix, que consolidou sua força como meio de pagamento de maior crescimento, com alta de 69% no Natal e 102% na Black Friday, representando cerca de 20% das vendas em ambos os períodos. Também houve crescimento das modalidades tradicionais: crédito avançou 34% no Natal e 36% na Black Friday, enquanto o débito cresceu 24% e 27%, respectivamente.

O número de operações acompanhou esse movimento, com aumento de 37% no Natal e 44% na Black Friday. Os maiores picos ocorreram em 23 de dezembro, com R$ 451 milhões transacionados, e em 28 de novembro, com R$ 384,3 milhões. Entre os setores líderes no Natal, destacaram-se supermercados (R$ 201,9 milhões) e vestuário/acessórios (R$ 189,6 milhões).

“Os resultados confirmam a força das soluções de adquirência do Sicredi e o papel estratégico que desempenham no crescimento dos negócios dos nossos associados. A Black Friday se destacou com maior volume e ritmo de expansão, sinalizando uma tendência de antecipação das compras por consumidores em busca de oportunidades. Também celebramos o avanço expressivo do Pix, que já se consolida como uma das principais formas de pagamento, reforçando nossa capacidade de oferecer alternativas modernas e competitivas para o varejo nacional”, afirma Bruno Carcagnoli, gerente de Aceitação do Sicredi.