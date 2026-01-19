Batida entre carros mata duas pessoas e deixa avó e dois netos gravemente feridos em rodovia do interior de SP

Duas pessoas morreram e uma avó com dois netos ficaram gravemente feridos após um acidente entre dois carros na noite deste sábado (17), na Rodovia Osni Mateus (SP-261), em Lençóis Paulista (SP).
Segundo a Polícia Rodoviária, a batida aconteceu por volta das 20h15, no km 116. O carro da família seguia no sentido capital–interior, quando, por motivos que ainda serão esclarecidos, invadiu a pista contrária e bateu de frente com o outro veículo, que vinha no sentido oposto.
O motorista do outro automóvel, identificado como Regis Nunes Sanches, de 34 anos, morreu no local. Já o passageiro, identificado como Rodrigo Fernandes Moura, de 28 anos, chegou a ser socorrido e encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Lençóis Paulista, mas não resistiu.
Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de Bauru (SP). As vítimas trabalhavam em Lençóis Paulista, mas eram moradoras de Macatuba (SP).
No veículo da família estavam três pessoas, que ficaram gravemente feridas: a motorista, uma mulher de 64 anos, e os dois netos, um jovem de 18 anos e uma menina de 10 anos. Eles foram socorridos e levados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Lençóis Paulista.
Neste domingo (18), a criança foi transferida para o Hospital Estadual de Bauru; já o rapaz de 18 anos foi transferido para o Hospital Piedade. O estado de saúde deles é considerado grave.
A Polícia Científica realizou a perícia no local e a ocorrência foi registrada na Central de Polícia Judiciária de Bauru. O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor e lesão corporal na direção de veículo automotor. As causas do acidente serão investigadas.
Comoção nas redes
Nas redes sociais, a Grunner Tecnologia Agrícola, onde Regis Nunes Sanches, de 34 anos, e Rodrigo Fernandes Moura, de 28, trabalhavam, publicou uma nota de pesar, manifestando solidariedade a amigos e familiares das vítimas.
“Nos solidarizamos com familiares, amigos e colegas, desejando força e acolhimento neste momento tão difícil”, diz o comunicado.
