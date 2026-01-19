Mulher atropelada em rodovia é declarada morta pelo Samu, deixada na pista e reanimada minutos depois por socorrista

Segundo o boletim de ocorrência, logo após o acidente o Samu foi acionado, compareceu ao local e constatou o óbito da vítima, de 29 anos. Com isso, a rodovia foi interditada e o Instituto Médico Legal (IML) chegou a ser acionado para a remoção do corpo.

Ainda de acordo com o registro, os policiais militares rodoviários chegaram à ocorrência quando a equipe do Samu já havia deixado a área. Pouco depois, um médico da concessionária percebeu movimentos respiratórios na mulher, que já estava coberta com uma manta térmica sobre a pista.