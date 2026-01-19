Mulher atropelada em rodovia é declarada morta pelo Samu, deixada na pista e reanimada minutos depois por socorrista

Uma mulher atropelada na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), em Bauru (SP), chegou a ser declarada morta por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e deixada sobre a pista, mas foi reanimada minutos depois por um médico socorrista da concessionária que administra a via. O caso aconteceu neste domingo (18).
Segundo o boletim de ocorrência, logo após o acidente o Samu foi acionado, compareceu ao local e constatou o óbito da vítima, de 29 anos. Com isso, a rodovia foi interditada e o Instituto Médico Legal (IML) chegou a ser acionado para a remoção do corpo.
O socorrista iniciou imediatamente as manobras de reanimação, e a vítima foi encaminhada ao Pronto-Socorro Central (PSC) de Bauru em estado grave.
O boletim de ocorrência também aponta que o motorista relatou aos policiais que a mulher atravessou a rodovia repentinamente, o que teria impossibilitado qualquer manobra para evitar o atropelamento.
O g1 entrou em contato com a Prefeitura de Bauru, responsável pelo Samu no município, que informou que apura os fatos relacionados ao atendimento e que, caso seja constatada qualquer irregularidade, serão adotadas as devidas providências, conforme os protocolos e normas vigentes.
Já a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES-SP) informou que a vítima foi transferida do PSC de Bauru para o Hospital de Base de Bauru, em estado grave, e segue internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). O caso será investigado.
Por Paulo Piassi, g1 Bauru e Marília – Foto: Conecta Bauru/Reprodução