Três pessoas são presas em Adamantina

A Polícia Militar cumpriu na noite desta quinta-feira (11), três mandados de prisão expedidos pela Justiça em Adamantina. As ações ocorreram em diferentes bairros da cidade, durante patrulhamentos e diligências realizadas pelas equipes.

No início da noite, pouco antes das 19h, durante ronda pela região da Vila Jamil de Lima, os policiais abordaram um indivíduo que demonstrou nervosismo ao perceber a aproximação da viatura. Após consulta via Copom, foi confirmado mandado de prisão em seu desfavor, com determinação de cumprimento em regime fechado.

Mais tarde, por volta das 21h, no Jardim Paulista, a equipe deu andamento a buscas relacionadas a outro mandado judicial. Após levantamentos adicionais, o procurado foi localizado em uma residência do bairro. A abordagem foi realizada e a ordem de prisão confirmada.

Já no final da noite, pouco depois das 23h, os policiais realizaram diligências para cumprir um mandado de prisão vinculado ao crime de lesão corporal. O suspeito inicialmente não foi encontrado nos endereços registrados, mas, após nova informação, foi localizado na casa de sua namorada. A consulta policial confirmou o mandado ativo.

Nos três casos, os envolvidos foram apresentados pela Polícia Militar ao plantão da Polícia Civil de Adamantina, para os demais encaminhamentos, onde permaneceram à disposição da Justiça. (Por: Siga Mais – Foto: Diego Fernandes/Adamantina NET)