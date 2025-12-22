Sicredi Centro Oeste Paulista é destaque nacional no Prêmio SomosCoop Excelência em Gestão 2025

Cooperativa conquista troféu Prata entre 133 premiadas; em São Paulo, apenas três foram reconhecidas

A Sicredi Centro Oeste Paulista conquistou o troféu Prata na categoria “Primeiros Passos para a Excelência” do Prêmio SomosCoop Excelência em Gestão 2025, promovido pelo Sistema OCB – a Organização das Cooperativas Brasileiras. A premiação reconheceu 133 cooperativas entre as mais de 360 inscritas que participaram da avaliação, destacando práticas de gestão estruturadas e evolução contínua.

Em São Paulo, apenas três cooperativas foram reconhecidas – e a Sicredi Centro Oeste Paulista é uma delas. Com 25 anos de história, a cooperativa reafirma seu compromisso com a excelência e sua determinação em evoluir, mantendo-se como referência no cenário cooperativista nacional. Aliando tradição e inovação, segue gerando valor aos associados e fortalecendo o desenvolvimento regional.

Para o presidente da cooperativa, Dr. João Salvi, o reconhecimento reforça a importância da melhoria contínua: “É uma satisfação recebemos esse reconhecimento da OCB enquanto cooperativa, não só por chancelar a administração que vem sendo realizada, mas principalmente por nos direcionar a revisitar e melhorar continuadamente os processos internos. Isso nos traz segurança e reforça ainda mais uma Sicredi Centro Oeste Paulista sólida, que contribui para a construção de uma sociedade mais próspera.”

O Prêmio SomosCoop é baseado nos fundamentos do Modelo de Excelência da Gestão (MEG) e avalia aspectos como governança, inovação, sustentabilidade e impacto social. A conquista demonstra que a Sicredi Centro Oeste Paulista está no caminho certo para fortalecer sua gestão e ampliar resultados para seus associados e comunidades.

Além da entrega dos troféus, a cerimônia realizada em Brasília reuniu lideranças do cooperativismo nacional e contou com momentos marcantes, como a apresentação do trailer do documentário “Histórias de um mundo melhor”, produzido para celebrar o Ano Internacional das Cooperativas. A abertura cultural ficou por conta do grupo “Espaço Sou Arte”, reforçando a conexão entre cultura e cooperativismo.

Durante o evento, Márcio Lopes de Freitas, presidente do Sistema OCB, destacou que as cooperativas premiadas são exemplo de gestão responsável e inovação, fundamentais para o desenvolvimento econômico e social do país. Já Tania Zanella, presidente executiva da OCB, ressaltou que a premiação consolida uma cultura de gestão estruturada, essencial para enfrentar os desafios de longo prazo.

Esse reconhecimento demonstra que a Sicredi Centro Oeste Paulista é uma cooperativa forte, sólida e essencial para a economia regional. Mais do que isso, reforça seu papel na construção de uma sociedade mais próspera, baseada em valores cooperativistas e na geração de oportunidades para todos.

Por: Assessoria