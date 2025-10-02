Vereador solicita à deputada, recursos para implantação de Sala Sensorial em Adamantina

Na sessão ordinária da última segunda-feira (22), da Câmara Municipal de Adamantina o vereador Hélio José dos Santos, o “Professor Hélio”, apresentou um requerimento solicitando à deputada estadual Letícia Aguiar sua intercessão junto ao Governo do Estado para a liberação de recursos financeiros destinados à criação de uma Sala Sensorial no município.

Segundo o vereador, o espaço será direcionado ao atendimento de alunos da Educação Especial da Rede Municipal de Ensino, oferecendo um ambiente planejado para estimular os sentidos, promover a regulação emocional, o desenvolvimento cognitivo e motor, além de favorecer a socialização.

Professor Hélio destacou que Adamantina já conta com um local adequado para a implantação da sala, o que pode facilitar o processo de instalação assim que os recursos forem liberados. “Essa iniciativa será fundamental para potencializar o processo de aprendizagem e inclusão dos nossos alunos”, reforçou.

O requerimento contou com o apoio dos vereadores Rogério Sacoman “Macarrão”, Martinha do Posto e Prof. Daniel Fabri, que reconheceram a importância do projeto para o fortalecimento das políticas de inclusão e apoio à Educação Especial em Adamantina.

Caso atendida a solicitação, a Sala Sensorial será mais um passo significativo na busca por uma educação inclusiva e de qualidade no município.

O vereador Professor Helio esteve recentemente com a deputado estadual Leticia Aguiar em um encontro regional, onde já apresentou a demanda sendo que agora através do Requerimento apresentado e aprovado na Câmara Municipal de Adamantina o pleito está oficializado para que a parlamentar posso buscar o recurso junto ao Governo do Estado.

Por Folha Regional Adamantina

