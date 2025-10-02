Prefeito envia à Câmara projeto de restruturação administrativa da Prefeitura de Adamantina

A administração municipal de Adamantina pretende realizar um processo de modernização de sua estrutura organizacional. Desta forma, o prefeito de Adamantina José Carlos Martins Tiveron encaminhou à Câmara Municipal o Projeto de Lei Complementar nº 014/2025, que prevê mudanças significativas no quadro de servidores, com foco em eficiência, adequação legal e melhor aproveitamento dos recursos humanos.

Segundo o texto enviado à Câmara, a reestruturação tem como objetivo corrigir distorções existentes, atualizar nomenclaturas e atribuições de cargos, além de criar funções estratégicas em áreas consideradas prioritárias para a administração municipal. Outra medida prevista é a extinção de cargos considerados obsoletos, que deixaram de atender às demandas atuais.

Entre os principais pontos do projeto estão: Ajustes em cargos comissionados e funções gratificadas; Criação de novos cargos estratégicos, voltados ao fortalecimento da gestão; Extinção de cargos obsoletos; Reorganização interna de departamentos, com redistribuição de funções; e, Adequações legais e orçamentárias compatíveis com a legislação vigente.

Para o prefeito José Tiveron, a proposta é um passo necessário para tornar a administração mais ágil e eficiente.

“Essas medidas visam modernizar a estrutura administrativa municipal, conferir maior racionalidade à gestão pública e assegurar isonomia nos critérios de provimento dos cargos comissionados, especialmente no que tange ao tempo de experiência exigido”, destacou.

O prefeito acrescenta que a reestruturação também busca alinhar a organização das secretarias à realidade atual.

“A proposta contempla um conjunto de ajustes pontuais que visam racionalizar o uso de cargos comissionados, atualizar nomenclaturas, adequar atribuições às reais necessidades da gestão e alinhar a estrutura funcional à nova lógica organizacional”, concluiu.

A proposta ficará em análise pelas comissões permanentes do Legislativo antes de seguir para votação em plenário.

Por Folha Regional Adamantina

.