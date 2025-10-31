Rock na Praça promete agitar Adamantina nesta sexta-feira com muito som e energia

A cidade de Adamantina se prepara para uma noite de muita música e animação nesta sexta-feira (31), com mais uma edição do tradicional Rock na Praça. O evento, que já se consolidou como um dos destaques do calendário cultural do município, será realizado a partir das 20h, na Praça Élio Micheloni, no Centro. A entrada é gratuita e aberta a todos os públicos.

Promovido pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, o Rock na Praça tem como principal objetivo valorizar os artistas locais e regionais, além de proporcionar momentos de lazer e entretenimento para a comunidade. A iniciativa reforça o compromisso do município em incentivar a diversidade cultural e manter viva a cena musical adamantinense.

Nesta edição, o público poderá curtir duas grandes atrações que prometem fazer o chão da praça tremer: as bandas Alienígenas do Passado e Valkiria. Com repertórios cheios de atitude, clássicos do rock e muita energia no palco, as apresentações devem atrair tanto os fãs mais apaixonados pelo gênero quanto aqueles que buscam uma boa opção de diversão para a noite de sexta-feira.

Além do som envolvente das guitarras e da batida marcante da bateria, o evento também é uma oportunidade de integração entre gerações, reunindo famílias, jovens e admiradores da música em um ambiente descontraído e acolhedor.

O Rock na Praça segue com sua proposta de transformar espaços públicos em pontos de encontro culturais, reafirmando que a arte e a música têm o poder de unir pessoas e fortalecer a identidade local.

SERVIÇO:

Local: Praça Élio Micheloni – Adamantina/SP

Data: Sexta-feira, 31 de outubro

Horário: A partir das 20h

Entrada gratuita

