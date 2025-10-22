Enfeites natalinos começam a ser instalados com previsão de novidades

Para trazer à população adamantinense e aos visitantes de outras cidades o brilho da época mais encantadora do ano, o Natal, teve início nesta semana a instalação dos enfeites que iluminarão e colorirão as principais ruas a espaços públicos do município. O trabalho é realizado por uma equipe de funcionários da Prefeitura.

Na manhã da última quarta-feira (9) a reportagem do Jornal Folha Regional presenciou a execução dos serviços no Terminal Rodoviário ‘Tamoto Matuoka’ e no pátio da Feira Livre próximo a Estação Recreio.

As inovações previstas para este ano, segundo a decoradora Aureni Bezerra de Lima Luiz, que venceu o processo licitatório, estarão mais concentradas na região do Cristo, onde serão acrescentadas novas cores de luzes e outros modelos de enfeites, como flores e borboletas.

A decoração embelezará a Via de Acesso, a Avenida Rio Branco, a Rotatória do Cristo, os Pontilhões, a Avenida Capitão José Antônio de Oliveira, a Rua Osvaldo Cruz, a Avenida Adhemar de Barros, o Terminal Rodoviário, a Praça Élio Micheloni e o Parque dos Pioneiros. “O ‘Natal Mágico 2025’ promete surpreender mais uma vez. Garantindo o encanto e admiração dos adamantinenses e visitantes”, destaca Aureni.

