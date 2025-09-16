Vazamento por decomposição de corpos volta a ocorrer no cemitério de Adamantina, gera repercussão

O vazamento de material líquido decorrente da decomposição de corpos humanos volta a ocorrer no Cemitério Municipal de Adamantina, no novo módulo vertical de sepultamento em gavetas. O portal Siga Mais esteve no local na tarde do último sábado (13) após denúncia de morador, onde confirmou o relato.

A reincidência do vazamento de necrochorume – nome dado ao líquido tóxico e viscoso, com cheiro forte, que se forma a partir da decomposição de cadáveres – ocorre no novo bloco destinado ao modelo de sepultamento em gaveta, chamadas de “lóculos”. O necrochorume constitui um risco ambiental e para a saúde pública, podendo contaminar a área afetada e transmitir doenças.

Na verificação realizada sábado no local pelo Siga Mais, foi confirmado vazamento do líquido nos módulos de sepultamento, com substância na cor castanho-avermelhada. Na aproximação também foi verificado odor fétido e forte.

Esse modelo de estrutura vertical no Cemitério de Adamantina passou ser usado a partir de outubro de 2019 pelo poder público municipal em razão do esgotamento da capacidade de sepultamento do cemitério. Até hoje tem sido a alternativa no cemitério local, para familiares que não disponham de outros espaços para sepultamentos de falecidos.

O QUE DIZ A PREFEITURA

Procurada pelo Siga Mais na manhã desta segunda-feira a Prefeitura de Adamantina se pronunciou sobre o caso, reconheceu o problema e prometeu providências.

Após realizar vistoria no local pela manhã de hoje foi constatada falha no sistema de vedação das estruturas. “A Prefeitura de Adamantina, por meio das secretarias de Obras e Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente (SAAMA), informa que, na manhã desta segunda-feira (15), foi realizada vistoria no local, com acompanhamento do engenheiro ambiental, para apurar a situação relatada. Na avaliação preliminar, foi constatada falha na vedação das gavetas”.

Ainda de acordo com a Prefeitura de Adamantina, a empresa responsável pela implantação da estrutura foi acionada e terá 48 horas para sanar as falhas. “A empresa responsável pela construção do cemitério vertical já foi acionada e deverá comparecer ao local no prazo máximo de 48 horas para executar os reparos necessários e sanar o problema”, completa o poder público.

