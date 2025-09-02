2ª Companhia da Polícia Militar de Adamantina ganha novo subcomandante, natural da cidade

A 2ª Companhia da Polícia Militar de Adamantina (2ª Cia/PM) conta agora com um novo subcomandante. O 2º tenente Fernando Bicalho Guido, natural do município, apresentou-se nesta segunda-feira (15) ao capitão Éder Mazzini Bressan, comandante da unidade, e passou a ocupar oficialmente o cargo.

A Companhia, vinculada ao 25º Batalhão da Polícia Militar do Interior (25º BPM/I), sediado em Dracena, é responsável pelo patrulhamento de seis cidades: Adamantina, Mariápolis, Flórida Paulista, Pacaembu, Irapuru e Flora Rica.

Formado no final de 2024 pela Academia de Polícia Militar do Barro Branco, Guido iniciou a carreira como aspirante a oficial no 42º BPM/I, em Presidente Venceslau. Promovido a 2º tenente em agosto, conquistou a transferência para sua cidade natal. Ele substitui o 2º tenente Ricardo Cesar Grabowske Junior, agora designado ao BAEP de Presidente Prudente.



Estrutura e desafios da região

De acordo com o capitão Bressan, a chegada do novo oficial reforça a estrutura de comando da unidade. “O subcomandante terá a responsabilidade de coordenar o efetivo e planejar operações em uma região ampla e desafiadora, mas que já figura entre as mais seguras do Estado de São Paulo”, destacou.

O comandante lembra que a área de atuação exige atenção especial: três das cidades atendidas (Flórida Paulista, Pacaembu e Irapuru) possuem unidades prisionais que, juntas, abrigam mais de 7,5 mil detentos, segundo dados da Secretaria da Administração Penitenciária (SAP). Além disso, Irapuru concentra duas unidades da Fundação Casa.



Entre as principais demandas da Polícia Militar estão a prevenção de crimes contra a vida — como homicídios, roubos e latrocínios — e o combate ao tráfico de drogas. “O envolvimento da comunidade é fundamental. A PM não consegue estar em todos os locais ao mesmo tempo, por isso pedimos que a população nos acione pelo 190 ou diretamente em nossas bases”, reforçou Bressan.

Atualmente, a 2ª Cia/PM dispõe de cerca de 90 policiais militares que se revezam diariamente em ações de patrulhamento e prevenção. (Por: Adamantina NET – Foto: Acácio Rocha / Siga Mais)



