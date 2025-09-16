Rotary Club de Adamantina realiza campanha “Hepatite Zero”, com testes gratuitos e orientação à população

O Rotary Club de Adamantina, realizou na manhã do dia 05 de setembro, das 09h às 13h, a Campanha Hepatite Zero, uma ação conjunta entre o e a Secretaria Municipal de Saúde, com o objetivo de conscientizar a população sobre a importância da prevenção e diagnóstico precoce das hepatites virais.

Durante o evento, foram realizados cerca de 200 testes rápidos e gratuitos, permitindo que os participantes tivessem acesso imediato aos resultados e, se necessário, ao encaminhamento para acompanhamento médico. Além dos exames, houve panfletagem com material informativo, distribuído a todos os presentes, reforçando orientações sobre sintomas, formas de transmissão e prevenção da doença.

O Rotary Club de Adamantina e a Secretaria Municipal de Saúde expressaram seus agradecimentos a todos que participaram, contribuindo para o sucesso da campanha e para a promoção da saúde coletiva no município.

A Secretaria Municipal de Saúde reforça que as unidades de saúde de Adamantina realizam exames e acompanhamento regulares para hepatites e outras doenças, estando à disposição da população para orientações e cuidados contínuos.

