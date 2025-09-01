Polícia apreende bezerro furtado em porta-malas de carro no interior de SP

Um bezerro furtado foi encontrado no porta-malas de um carro em José Bonifácio (SP), no domingo (31). No total, 46 animais foram apreendidos durante ação conjunta entre a Polícia Civil e a Polícia Militar Ambiental.
Segundo os policiais, a busca foi realizada após denúncia de furto em uma propriedade rural de Potirendaba, no mesmo dia. A polícia, então, conseguiu abordar um caminhão transportando 20 animais em Planalto e um veículo em José Bonifácio com três suspeitos e um bezerro no porta-malas.
Além disso, outras 26 cabeças de gado foram localizadas em uma propriedade rural em Turiúba. O responsável pelos animais furtados reconheceu todos.