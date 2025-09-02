Casa da Sopa e Fundo Social, IAMA e Lar Cristão estarão presentes na praça de alimentação da ExpoVerde 2025

A ExpoVerde 2025 acontecerá de 4 a 7 de setembro no recinto poliesportivo Sebastião Pires da Silva com entrada franca todos os dias. Como tradicionalmente acontece, haverá a praça de alimentação das entidades que será formada pela Casa da Sopa e Fundo Social, IAMA e Lar Cristão.

De acordo com a primeira-dama Adelisa Tiveron e da presidente da Casa da Sopa, Joanna de Ângelis”, Angélica do Santos, a parceria surgiu da necessidade de unir esforços para participar.

“Não conseguiríamos sozinhos, então agora somos uma equipe e temos que agradecer aos nossos funcionários e voluntário, pois sem essa cooperação não seria possível participar”, afirmam.

O Fundo Social de Solidariedade e a Casa da Sopa vão servir: nhoque à bolonhesa ou com molho de tomate e queijo e, ainda, hot dog prensado simples ou duplo. Além de bebidas.

O IAMA também estará presente servindo: costelão, espeto de alcatra e misto, contra e linguiça. Já o Lar Cristão irá comercializar espetinho de carne, kafta e linguiça e irão servir tanto na opção individual como na opção jantinha com acompanhamentos como: arroz, mandioca, vinagrete e feijão tropeiro.

Conforme a diretora do Lar Cristão, Bibiana Chaves, o valor arrecadado será destinado para diversas áreas da instituição como manutenção da infraestrutura, compra de materiais e recursos e promoção de eventos e atividades.

“A expectativa para a festa é muito positiva. Esperamos um grande envolvimento da comunidade, com a participação ativa de alunos, familiares, colaboradores e visitantes. Acreditamos que será uma oportunidade para fortalecer os laços entre todos. Também temos boas expectativas em relação à arrecadação, que será fundamental para o desenvolvimento de nossas atividades. Estamos preparando tudo com muito carinho para que seja um evento marcante e próspero”, finaliza.

Por Folha Regional Adamantina

