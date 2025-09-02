Prefeitura de Adamantina conclui licitação e define empresa para construção de ciclovia até a divisa com Lucélia

A Prefeitura de Adamantina concluiu o processo de licitação que definiu a empresa responsável pela construção da ciclovia na estrada vicinal Moysés Justino da Silva, ligando o Jardim Bela Vista até a divisa com o município de Lucélia. A obra integra um projeto regional que prevê a interligação de ciclovia entre as duas cidades.

De acordo com o processo licitatório nº 44/2025 e a concorrência eletrônica nº 02/2025, a vencedora foi o Consórcio Alta Noroeste, que apresentou a proposta de R$ 960 mil, valor abaixo do orçamento inicial, estimado em R$ 1.032.280,74. O contrato com a administração municipal já foi assinado, com vigência entre 18 de agosto de 2025 e 18 de agosto de 2026, restando apenas a emissão da ordem de serviço para o início dos trabalhos.

O projeto prevê a construção de 920 metros de ciclovia, com mão de obra, materiais e equipamentos fornecidos pela empresa contratada. Os recursos são provenientes do convênio do Fundo de Interesses Difusos (FID), vinculado ao Processo SEI nº 387.00000281/2023-81.

A ciclovia será implantada paralelamente à margem direita da estrada, no sentido Adamantina–Lucélia, e contará com pavimentação, sinalização, paisagismo e iluminação. Um dos pontos de destaque do empreendimento é a construção de uma passarela de 30 metros para a travessia da ferrovia, instalada ao lado do viaduto já existente.

INTERLIGAÇÃO COM LUCÉLIA

O projeto se conecta à ciclovia que também será construída em Lucélia, às margens da rodovia Radialista João Vaz Pinto. O município vizinho já iniciou os trâmites para a execução de sua parte, com edital lançado ainda em maio.

Em Lucélia, a ciclovia terá 2,2 km de extensão, ligando o perímetro urbano até a divisa com Adamantina. O investimento previsto é de R$ 1.207.397,22.

As duas iniciativas foram anunciadas em dezembro de 2023 e oficializadas com a assinatura dos convênios em 13 de março de 2025, em São Paulo, pelo prefeito José Carlos Tiveron (Adamantina) e Tatiana Guilhermino (Lucélia) com o governador Tarcísio de Freitas. Com a conclusão das obras, Adamantina e Lucélia passarão a contar com um corredor cicloviário intermunicipal, promovendo mobilidade sustentável, segurança viária e incentivo à prática esportiva e ao lazer.

Por Folha Regional Adamantina

.