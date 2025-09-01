Duas pessoas morrem após carro capotar em rodovia do interior de SP

Duas pessoas morreram após o carro em que elas estavam bater no sistema de drenagem da rodovia Raposo Tavares (SP-270) e capotar, em Paraguaçu Paulista (SP), no sábado (30).
Conforme a concessionária responsável pela pista, por motivos a serem esclarecidos, o condutor do veículo perdeu o controle da direção e saiu da pista.
O carro percorreu o canteiro lateral por aproximadamente 96 metros até bater no sistema de drenagem e capotar. Motorista e passageiro foram socorridos, mas não resistiram. As causas do acidente serão investigadas.
Acidente em Bauru
Um motociclista de 52 anos morreu após ser atingido por um carro na madrugada deste sábado, na rua Bernardino de Campos, em Bauru(SP).
Segundo a Polícia Militar, a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada pelo condutor do carro e constatou que o piloto da moto já estava sem vida.
À PM, o motorista informou que trafegava pela rua e, ao fazer a conversão à esquerda, atingiu a motocicleta, que estava em alta velocidade. Pessoas que presenciaram a batida também confirmaram a versão do motorista.
O homem passou por teste do bafômetro, que deu negativo e foi encaminhado à delegacia de polícia, onde prestou depoimento e foi liberado.
Imagens de câmeras de segurança serão analisadas pela Polícia Civil para identificar as causas do acidente. O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor na Central de Polícia Judiciária do município.
Por g1 Bauru e Marília – Foto: Divulgação / CCI