Mãe e filha morrem em acidente em estrada vicinal no interior de SP

Mãe e filha morreram após um grave acidente na tarde deste domingo (31) em uma estrada vicinal que liga Marília (SP) ao distrito de Rosália.
Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o motorista do carro em que as vítimas estavam perdeu o controle do veículo em uma curva e bateu o veículo contra uma árvore.
Com o impacto, o motor do carro foi arrancado e pegou fogo. Ainda de acordo com a corporação, mãe e filha ficaram presas às ferragens e morreram no local.
As vítimas foram identificadas como Geni Venerando Fermiano, de 81 anos, e Marcilei Fermiano, de 49. As duas serão sepultadas no Cemitério de Oriente (SP) nesta segunda (1º), a partir das 15h30.
O motorista sofreu ferimentos graves e foi encaminhado para o Hospital das Clínicas de Marília (SP), e uma criança de 3 anos também ficou gravemente ferida e foi levada para o Hospital Materno-Infantil. As causas do acidente serão investigadas.
Por g1 Bauru e Marília – Foto: Facebook/reprodução