Motorista sai ileso de acidente que deixou carreta destruída no PR: ‘Só vi tudo fazendo volta’

O caminhoneiro Fábio Griep teve apenas ferimentos leves após o caminhão em que estava cair em uma ribanceira na BR-116, em Campina Grande do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba, na manhã desta sexta-feira (29).
O veículo dele bateu em outro caminhão e um micro-ônibus da Secretaria de Saúde do município. Uma pessoa morreu e onze ficaram feridas. Câmeras de segurança registraram o momento do acidente.
A carreta de Fábio caiu na ribanceira e ficou completamente destruída. Apesar disso, ele teve apenas ferimentos leves.
Ele lembrou ainda do momento de desespero após o veículo cair.
O acidente aconteceu no km 30,6 da rodovia, no sentido Curitiba.
Equipes da concessionária Arteris Litoral Sul, Corpo de Bombeiros e Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram acionadas para atender a ocorrência.
A polícia apura as causas do acidente.
Por g1 PR e RPC — Curitiba – Foto: RPC