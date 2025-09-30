Museu Catavento estará em Adamantina com carreta itinerante de 30 de outubro a 2 de novembro

O Museu Catavento, instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, trará a Adamantina o projeto “Museu Catavento: Ciência que vai até você”, uma carreta itinerante que reúne experiências científicas e oficinas educativas.

A programação no município está prevista para ocorrer entre os dias 30 de outubro e 2 de novembro, segundo informações do site oficial do museu, numa parceria com a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.

Com 20 metros de comprimento e área interna expansível para 60 m², o veículo leva ao interior e ao litoral do estado parte das atrações do Catavento, oferecendo ao público um contato direto e participativo com a ciência. São nove experimentos que abordam áreas como física, química, biologia, geografia e história.

EXPERIÊNCIA PARA O VISITANTE

A visita ao circuito interno dura cerca de 25 minutos, com capacidade para até 20 pessoas por sessão. Quatro educadores acompanham os grupos, mediando as atividades e explicando os conceitos por trás dos experimentos.

Entre os destaques estão o Gerador de Van de Graaf, que provoca o famoso efeito de arrepiar os cabelos pela tensão elétrica, a bicicleta ergométrica geradora de energia, uma maquete tridimensional do núcleo da Terra e uma instalação sonora que reproduz o canto de 30 espécies de aves brasileiras.

O espaço possui entrada acessível e funcionará das 8h30 às 17h30, podendo atender em qualquer dia da semana, de acordo com cada cidade visitada. Além das experiências internas, a carreta oferecerá oficinas educativas na área externa, realizadas em parceria com espaços culturais locais, ampliando a missão do Catavento de democratizar o conhecimento científico.

