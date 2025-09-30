Adamantina avança na criação do Conselho da Juventude e na implantação da Agenda Jovem

Adamantina iniciou um novo passo na construção de políticas públicas para a juventude. Em reunião realizada na quinta-feira (25), no gabinete do prefeito José Carlos Martins Tiveron, foram discutidas ações para estruturar o Conselho Municipal da Juventude e implantar a Agenda Jovem, programa do Governo do Estado de São Paulo que estabelece metas e diretrizes voltadas ao desenvolvimento integral dos jovens.

Além do prefeito José Tiveron e do vereador Daniel Fabri, participaram da reunião os secretários municipais Carlos Alberto Gomes Barbosa (Desenvolvimento Econômico), Andréia Regina Ribeiro (Assistência Social) e Juliana Kenei Amadio Silva Bressan (Assuntos Jurídicos), além de Renê Gomes, secretário de Desenvolvimento Econômico de Osvaldo Cruz, coordenador regional da Juventude para a macrorregião de Presidente Prudente.

Entre os temas em debate, estiveram a ampliação da participação social, oportunidades de formação, geração de renda, acesso à cultura, esporte e lazer. A iniciativa busca criar um espaço permanente de diálogo entre o poder público e os jovens adamantinenses, fortalecendo o protagonismo juvenil.

A Agenda Jovem é baseada em princípios como autonomia, diversidade, participação política e social, além do incentivo ao diálogo intergeracional. O programa contempla projetos em áreas como cidadania, educação, saúde, cultura, esporte e lazer, trabalho e renda, igualdade, sustentabilidade, mobilidade, segurança pública e acesso à justiça.

O coordenador estadual de Políticas para a Juventude, Juliano Borges, destacou o movimento em Adamantina como fundamental para toda a região. “Foi um ótimo diálogo com o prefeito Tiveron e parte do seu secretariado, que se mostraram empenhados em estruturar a agenda em prol dos jovens. A proposta é somar forças em Adamantina e em todos os municípios que integram a Amnap [Associação dos Municípios da Nova Alta Paulista]”, afirmou.

Por Folha Regional Adamantina

