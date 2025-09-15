Izabela Rodrigues da Silva é a 9ª melhor do mundo no lançamento do disco

Na manhã deste domingo (14), pelo horário de Brasília, a atleta brasileira Izabela Rodrigues da Silva (IEMA-SP) encerrou sua participação no Campeonato Mundial de Atletismo, em Tóquio, com a 9ª colocação na final do lançamento do disco, após atingir a marca de 63,22 metros no Estádio Nacional.

A atleta de 30 anos, natural de Adamantina, disputou pela primeira vez uma final de Mundial adulto. Fã do Japão e da cultura japonesa, Izabela já havia competido no mesmo palco durante a Olimpíada de 2021, quando também chegou à decisão, terminando em 11º lugar.

Apesar da boa performance, Izabela deixou o estádio com sentimentos mistos. “Estou feliz por ter ficado em 9º, mas não estou satisfeita. Poderia ter feito mais, dar uma brigada com as meninas, mas acabei não fazendo um resultado suficiente para ter mais dois lançamentos”, avaliou, em publicação no site da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt).

Na final, apenas as oito primeiras têm direito a seis tentativas. Por ter ficado em 9º, a brasileira realizou quatro arremessos.

Izabela destacou que a experiência foi positiva e projeta evolução. “Foi positivo ter chegado na final, mas vou trabalhar em alguns detalhes para poder chegar mais forte. Estamos chegando, aos poucos, mas quero ir mais à frente. Consegui chegar tranquila na final, mas sei que dá para trabalhar muito mais”, disse.

Americana vence prova

A norte-americana Valarie Allman, bicampeã olímpica no lançamento de disco, conquistou neste domingo o título mundial da prova. Com um arremesso de 69,48 metros, Allman garantiu o ouro e celebrou a conquista afirmando que agora “se sente completa”.

Campeã olímpica no mesmo estádio há quatro anos, a atleta vinha de duas medalhas de bronze consecutivas em Mundiais. Desta vez, mostrou domínio desde o início, abrindo a competição com uma marca de 67,63 metros e se mantendo inalcançável ao longo da disputa.

A holandesa Jorinde Van Klinken garantiu a prata com 67,50 m, e o bronze foi para a cubana Silinda Moráles, com 67,25 m.

Por: Siga Mais – (Foto: Fernanda Paradizo-CBAt | @fparadizo).



