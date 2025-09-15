Ala de ampliação do Pronto-Socorro Municipal pode ser inaugurada em outubro

Após inaugurar em junho de 2023 o prédio construído para abrigar o novo Pronto-socorro Municipal, a administração da Santa Casa de Adamantina iniciou no ano passado as obras de reforma da antiga estrutura, que agora estão na fase de conclusão. De acordo com o projeto, a estrutura completa terá 521,6 metros quadrados que permitirão readequar o fluxo de atendimento e garantir mais conforto tanto para pacientes quanto para profissionais.

“Conseguimos um valor expressivo com o Leilão de Gado, de R$ 217 mil, e utilizamos para a instalação do sistema de ar condicionado. Estamos finalizando algumas mobilizações no forro e fazendo retoques de pintura”, informou o diretor administrativo do hospital Renato Sobral em entrevista concedida na TV Folha Regional na última segunda-feira (8).

Ainda segundo o responsável pelo hospital, a principal mudança será percebida na Sala de Urgência e Emergência, que antes funcionava num quarto restrito a abrigar apenas dois leitos. Agora haverá um espaço amplo e pronto para melhor acomodar os pacientes. “Também teremos mais bem estruturadas as salas de gesso, sutura e os ambiente para os próprios colaboradores com copa, banheiros, sala de reunião, assim como aos médicos, alunos e professores”.

O investimento financiado com apoio do Centro Universitário de Adamantina e por meio de emenda parlamentar gira em torno de R$ 1,4 milhão.

Renato revelou na entrevista que a partir do mês que vem (outubro) já poderá ser inaugurada a nova ala do Pronto-Socorro. “A população pode esperar que logo teremos um Pronto Socorro finalizado e estruturado para atender as necessidades de atendimento”. Afinal, a ampliação influenciará diretamente no recebimento dos pacientes dos 10 municípios da região e que somam uma população estimada de 150 mil pessoas.

Por Folha Regional Adamantina

