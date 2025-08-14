Voleibol Feminino da Escola Helen Keller representa Adamantina na final estadual dos JEESP

A equipe de Voleibol Feminino da Escola Estadual Helen Keller, de Adamantina, sob a liderança do professor e técnico Luis Milanesi, está pronta para um dos maiores desafios do ano: a final dos Jogos Escolares do Estado de São Paulo (JEESP). A competição acontece de 14 a 20 de agosto, na cidade de Águas de Lindóia, reunindo as melhores equipes escolares de todo o estado.

As atletas adamantinenses disputarão na categoria mirim feminino, até 14 anos, e já embarcaram com grande expectativa para representar, com garra e determinação, o nome de Adamantina em nível estadual. A presença da equipe na fase final é resultado de um trabalho contínuo de treinamento e dedicação, que vem sendo desenvolvido ao longo dos últimos anos.

O técnico Luis Milanesi demonstrou confiança no desempenho das jogadoras.

“Estamos muito otimistas com essa categoria sub-14. O trabalho que vem sendo feito ao longo dos anos está dando resultados, e essa competição é um grande palco para essas jovens atletas mostrarem seu potencial”, destacou.

Além do aspecto esportivo, a participação na final estadual dos JEESP proporciona às alunas uma experiência única de integração, aprendizado e superação, fortalecendo o espírito de equipe e o amor pelo esporte.

Agora, toda a torcida adamantinense volta os olhos para Águas de Lindóia, na expectativa de ver as jovens atletas brilharem nas quadras e trazerem ainda mais orgulho para a Cidade Joia.

Por: Jair Kbça

