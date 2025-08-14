Homem é preso após ser filmado agredindo e arrastando namorada pelos cabelos em posto de combustível

Um homem de 52 anos foi preso em flagrante suspeito de agredir a mulher, de 47, e arrastá-la pelos cabelos em um posto de combustíveis, no bairro Centro, na quarta-feira (13), em Jales, no interior de São Paulo.
A violência foi registrada pelas pessoas que estavam no local. Pelas imagens, é possível ver que Márcio Leandro Botelho dá diversos tapas no rosto da namorada, além de arrastá-la pelo chão. As testemunhas, entretanto, não interferem para impedir as agressões.
Segundo a Polícia Militar, a equipe foi acionada e, ao chegar no posto, foi informada pelos frentistas que o homem deixou o estabelecimento carregando a vítima nas costas.
O agressor e a vítima foram encontrados pela polícia na casa deles. Segundo o boletim de ocorrência, os policiais chamados no local puderam ouvir uma discussão e, na frente da residência, foram atendidos pelas filhas da vítima. Elas disseram que a mãe estava brigando com seu namorado e estava embriagada.
A mulher tinha ferimentos no joelho, rosto e cotovelo. O homem foi levado à delegacia, e as filhas da mulher, atendidas pelo Conselho Tutelar.
A vítima recusou atendimento médico. A ocorrência foi registrada como lesão corporal e violência doméstica.
Por g1 Rio Preto e Araçatuba – Foto: Arquivo pessoal