Prefeitura de Adamantina reinaugura “Roda Estação Recreio” na abertura da “Semana Municipal da Capoeira”

Foi realizada na manhã de ontem (3), a reinauguração da “Roda Estação Recreio”. A solenidade abriu a “Semana Municipal da Capoeira”. Foi realizada na manhã de ontem (3), a reinauguração da “Roda Estação Recreio”. A solenidade abriu a “Semana Municipal da Capoeira”. A solenidade contou com a presença do prefeito José Carlos Martins Tiveron, vereadores, secretários e, ainda, Mestra Sara Rocha e Mestre Bigode, ambos de Adamantina; Mestre Lobisomem (Lucélia); Mestre Ganso; Contramestre Jé (Birigui); Professora Suelen Rocha, Professor Gilberto e Professor Raisler; Instrutor Gafanhoto e monitor Superman e monitor Goiaba, ambos de Birigui. A partir de estudos, a “Roda Estação Recreio” foi reformulada. Em 2023, a professora Suelen Rocha realizou uma visita na Roda da República em São Paulo, com cursos e vivências, a roda acontece aos domingos e reúne vários Capoeiristas.

Posteriormente, Suelen recebeu um convite do Contramestre Jé de Birigui, fundador da Roda da Gama, as Rodas acontecem uma vez no mês.

“Estudamos os fundamentos e decidimos fazer o mesmo em nosso município, com o objetivo de fortalecer a socialização entre os participantes e resgatar, com respeito e valorização, a rica cultura afro-brasileira por meio da capoeira”, afirma. Durante a reinauguração, ainda foi realizado um momento de homenagens: Mestra Sara, por ser a primeira mulher a se formar mestre de capoeira na região da técnica Capitães de Areia; Contramestre Je, padrinho da Roda e fundador da Roda da Gama em Birigui; o prefeito José Carlos Tiveron, porque é apoiador da prática esportiva assim como o secretário de Esportes, Lazer e Recreação, Alexandre Hagui, pois por meio da SELAR, foram reativados grupos de capoeira.

Ainda foram homenageados a secretária de Cultura e Turismo, Ana Queila Zanardo e o supervisor da Casa Afro Daniel Angria, os vereadores Daniel Fabri, Helio Santos e Mary Alves e, ainda, os então vereadores Noriko Onishi Saito, Ricardo Soares Cangirão, Antônio Leôncio da Silva e Paulo Cesar Cervelheira de Oliveira. “Essa roda é mais que um espaço físico — é um ponto de encontro, interação e expressão artística, onde Capoeira e Hip Hop se unem em suas raízes de resistência, identidade e transformação social”, garante. Semana Municipal da Capoeira

A “Semana Municipal da Capoeira” continua com uma exposição na Casa Afro de Adamantina voltada para as escolas municipais, estaduais e particulares que está aberta para visitação a partir desta segunda-feira. Na quarta-feira (6), haverá uma roda de conversa com autoridades também na Casa Afro. Fechando a semana alusiva, haverá no sábado (9), a partir das 17h uma roda de capoeira no Parque dos Pioneiros.

Criação da Semana Municipal da Capoeira

A “Semana Municipal da Capoeira”, foi criada por meio da lei 4.357 de 28 de maio de 2024. O projeto de lei nº040/2024 foi de autoria do vereador Hélio José dos Santos e dos então vereadores Noriko Onishi Saito, Ricardo Soares Cangirão, Antônio Leôncio da Silva e Paulo Cesar Cervelheira de Oliveira. Hstória da Capoeira e Hip Hop em Adamantina

A Capoeira teve início em Adamantina na década de 1980, sendo oficialmente trabalhada a partir dos anos 1990, graças à iniciativa do Mestre Aldo Francisco Bacco Rubino, o primeiro a difundir essa arte no município. No dia 21 de abril de 1990, ele formou 11 capoeiristas — 10 homens e 1 mulher: Sara, Bigode, Reinaldo, Cláudio, João, Dioclecio, Tumba (em memória), Hermínio, Caculé, Osvaldo e Domingos. Entre eles, destacou-se Mestra Sara, a primeira mulher a se formar mestre de capoeira na região, referência local que desenvolve um trabalho contínuo desde então.

Jornalista Natacha Dominato

.