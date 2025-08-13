Mudança da Farmácia Municipal para novo prédio será feita até o final deste mês, segundo secretária de Saúde

Em conversa com a reportagem do Jornal Folha Regional na manhã da última quarta-feira (6) a secretária de saúde Cris Jacomasso Marquetti confirmou o funcionamento da Farmácia Municipal no novo prédio anda em agosto.

“Já estamos nos organizando para iniciar e concluir a mudança de toda a estrutura da nossa Farmácia até o final deste mês. E acredito que no começo da segunda quinzena conseguimos marcar a data da inauguração”, disse.

O prédio fica localizado na Rua Joaquim Nabuco – em frente ao CENAIC –, foi construído pela iniciativa privada e alugado no ano passado pela gestão anterior.

“Estava faltando somente uma parede interna, mas já se encontra em fase de finalização. E toda a pintura está pronta”, acrescentou Cris.

Além dessas obras, para ficar apto a receber, armazenar e dispensar os medicamentos à população, o imóvel precisou ter adequações ligadas à energia elétrica concluídas, como a troca do padrão e a instalação de gerador.

Atualmente, a Farmácia Municipal ainda funciona no prédio anexo ao antigo Postão, onde o espaço já é insuficiente para a demanda.

Por Folha Regional Adamantina

