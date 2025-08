Motorista morre ao bater van na traseira de caminhão carregado com combustível

Florindo Melinsck, 56 anos, morreu após ser vítima de um acidente de trânsito, ocorrido no início da manhã desta quinta-feira (31), na Marechal Rondon, em Araçatuba. Ele colidiu a Van que conduzia na traseira de um caminhão que transportava combustível. Enquanto aguardava ser socorrido, um caminhão baú colidiu na traseira da Van.

O homem de 56 anos conduzia uma Van Renault Master pela Marechal Rondon, no sentido Birigui, quando no Km 528, colidiu na traseira de um semi-reboque, com placas de Paulínia, carregado com etanol.

De acordo com o motorista do semi-reboque, um homem de 48 anos, ele seguia pela terceira faixa da rodovia, quando sentiu o veículo estremecer. Acreditando se tratar de um defeito mecânico, ele parou o veículo para verificar. Ao descer do caminhão, ouviu uma voz vindo da traseira do veículo e em seguida viu uma Van com a frente totalmente destruída. Ao se aproximar da Van, ele percebeu que o condutor estava preso as ferragens e dizia: “avisa minha mulher, avisa minha mulher”.

Ainda de acordo com o motorista, preocupado com o fluxo de veículos, ele correu para pegar os cones de sinalização e em um intervalo de 4 minutos, ouviu o som de uma nova colisão. Foi quando viu que um caminhão baú, com placas de Itupeva (SP), conduzido por um motorista de 65 anos, havia colidido na traseira da Van.

O motorista de 65 anos, contou que ao ver o caminhão em sua frente, ainda tentou desviar, mas não conseguiu evitar a colisão. A Van foi arrastada até o canteiro central.

Equipes de socorro do Corpo de Bombeiros, da Concessionária Via Rondon e o Samu foram acionadas. Enquanto era retirado das ferragens, o motorista da Van sofreu uma parada cardíaca e não resistiu. O óbito foi confirmado no local, pelo médico do Samu. O homem de 56 anos sofreu fratura exposta na perna direita e afundando torácico, próximo ao peito.

O local foi periciado pelo Instituto de Criminalística. Junto ao corpo foi localizado R$ 2.600,00, que foi entregue à esposa da vítima. Após a perícia, o corpo foi encaminhado ao IML de Araçatuba.