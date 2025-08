Maestro Valter Negrini retorna à Banda Marcial e à Orquestra de Viola Caipira após vencer licitação

A Prefeitura de Adamantina firmou contrato com o maestro Valter Paulo Negrini, que retorna oficialmente à coordenação da Banda Marcial (Bamad) e da Orquestra de Viola Caipira. O retorno ocorre após ele ser o vencedor do Pregão Eletrônico nº 15/2025, promovido pelo município.

O contrato, de número 117/2025, foi assinado no dia 1º de agosto e terá vigência inicial de 12 meses, conforme divulgado no extrato oficial da Prefeitura. Com mais de 20 anos de atuação à frente dos grupos musicais, Negrini havia deixado as funções em março deste ano, quando ocupava um cargo comissionado. Agora, ele assume como prestador de serviços, conforme as regras da nova contratação.



Durante o período de sua ausência, as atividades da Banda Marcial e da Orquestra de Viola Caipira – ambas ligadas à Secretaria Municipal de Cultura e Turismo – foram suspensas. A primeira tentativa de licitação, aberta em março, não teve continuidade. Uma nova seleção foi lançada em 15 de julho, com análise das propostas realizada no dia 30 do mesmo mês. Duas propostas foram apresentadas, e a de Negrini foi considerada vencedora.

Com a contratação formalizada, a expectativa agora é pela retomada dos ensaios e apresentações regulares, fortalecendo o calendário cultural da cidade e o vínculo com os integrantes das duas formações musicais. (Por: Redação – Foto: Reprodução)