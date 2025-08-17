EE Helen Keller/Adamantina conquista classificação à 2ª fase do JEESP

Com duas vitórias na 1ª etapa da final estadual da categoria mirim, equipe de Adamantina já figura entre as 8 melhores do Estado de São Paulo

A equipe de voleibol feminino da EE Helen Keller/Adamantina alcançou a classificação à 2ª etapa dos Jogos Escolares do Estado de São Paulo (JEESP), realizado de 14 a 20 de agosto, na cidade de Águas de Lindóia.

O time, liderado pelo técnico Luis Milanesi e acompanhado pela professora Maura Neres, obteve duas vitórias na 1ª fase.

Na estreia, apesar de estar 11 pontos à frente do placar, o time sentiu o cansaço provocado pelas 13 horas de viagem e o nervosismo, perdendo para EE Ismael Iglesias/ Caraguatatuba por 2 sets a 0, com parciais de 25 x 23 e 25 x 20.

Precisando vencer as duas outras partidas para conseguir a vaga, as atletas de Adamantina demonstraram grande evolução em quadra, com maior organização e vibração. Como resultado, superaram por 2 sets a 0 as equipes da EE Nadir Lessa Tognini/Santo André e da EE Prof Eurico Figueiredo/São Paulo, pelos placares de 25 x 14 e 25 x 11 e de 25 x 21 e 25 x 15, em jogos disputados no sábado e domingo, respectivamente.

Com a campanha da primeira fase, a equipe de Adamantina figura entre as oito melhores da categoria mirim em todo o Estado de São Paulo.

A excelente atuação da equipe já atraiu olhares de técnicos, árbitros e empresários, que elogiaram e buscaram informações de algumas de nossas estudantes/atletas.

Além do aspecto esportivo, a participação na final estadual dos JEESP proporciona às alunas uma experiência única de integração, aprendizado e superação, fortalecendo o espírito de equipe e o amor pelo esporte.

A competição tem ‘sabor’ ainda mais especial para o técnico da equipe, professor Luis Milanesi, que possui 36 anos de atuação no magistério e disputa sua última final estadual antes de alcançar sua aposentadoria.

Luis destacou o importante trabalho de formação esportiva e cidadã, realizado com os estudantes da EE Helen Keller. “O esporte é fundamental para a formação dos nossos estudantes, trabalhando não apenas a saúde, mas também o trabalho em equipe, disciplina, respeito e comunicação, contribuindo para a formação integral, sendo, em alguns casos, uma grande oportunidade de futuro”.

O professor de educação física e técnico reafirmou sua confiança no desempenho das jogadoras e pediu apoio da torcida, já que as partidas estão sendo transmitidas pelo canal de YouTube da Federação do Desporto Escola do Estado de SP (Fedeesp) ou pelo Instagram.

“Estamos muito otimistas com essa categoria sub-14. O trabalho que vem sendo feito ao longo dos anos está dando resultados, e essa competição é um grande palco para essas jovens atletas mostrarem seu potencial”, asseverou.

*A próxima partida da equipe adamantinense será contra a equipe da EE Prof Theodorico de Oliveira/Campos Novos Paulista, na disputa por uma vaga na semifinal. A Equipe adversária se classificou em primeiro lugar do Grupo C.*