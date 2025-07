Vereadores de Adamantina se reúnem com deputado e fazem pedidos

Os vereadores de Adamantina, Aguinaldo Galvão e Daniel Fabri, participaram de uma importante agenda política na semana passada em Pirapozinho, onde se reuniram com o deputado estadual Lucas Bove.

O encontro também contou com a presença de assessores do Governo do Estado de São Paulo e do secretário estadual de Agricultura, Guilherme Piai.

Durante a reunião, os parlamentares adamantinenses apresentaram quatro pedidos considerados prioritários para o desenvolvimento e a melhoria da qualidade de vida da população. As solicitações foram: a destinação de recursos para o Pai Nosso Lar, uma caminhonete para o Corpo de Bombeiros, uma ambulância para ampliar a capacidade de transporte de pacientes no sistema de saúde local e uma pá-carregadeira para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura, contribuindo com o setor produtivo e a manutenção de estradas rurais

Segundo os vereadores, o deputado Lucas Bove demonstrou grande interesse em apoiar as demandas apresentadas e se comprometeu a buscar formas de viabilizar os pedidos junto ao Governo do Estado.

Por Folha Regional Adamantina

.