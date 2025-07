Polícia Rodoviária de Adamantina atende ocorrência com morte de pedestre na SP-294

Um grave acidente foi registrado na madrugada desta terça-feira (1º), na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), em Osvaldo Cruz, e resultou na morte de um pedestre de 55 anos.

Segundo informações do Policiamento Rodoviário, o caso ocorreu por volta das 0h45 no km 569,4 da pista leste. O sinistro envolveu uma motocicleta Honda CG 125 Fan, com placas de Osvaldo Cruz, e um pedestre, de 55 anos.

De acordo com o relato policial, o condutor da moto havia parado no acostamento da rodovia com a intenção de realizar uma ligação telefônica, quando acabou atropelando a vítima.



A vítima foi socorrida ainda com vida à Santa Casa de Osvaldo Cruz, mas não resistiu aos ferimentos, falecendo às 2h57. O motociclista sofreu apenas ferimentos leves.