Psicóloga Angela Testa lança livro sobre conexões femininas em noite de autógrafos na Biblioteca Municipal de Adamantina

A cidade de Adamantina será palco de uma noite especial dedicada à inspiração, empoderamento e troca de experiências. Nesta quarta-feira, 30 de julho, a psicóloga Angela Testa realiza o lançamento do livro “O Poder das Conexões Femininas”, com uma sessão de autógrafos a partir das 18h30 na Biblioteca Municipal. O evento é gratuito e aberto ao público.

A obra, que reúne relatos de 26 mulheres de diferentes regiões do Brasil, propõe uma reflexão profunda sobre as forças que movem o universo feminino. Segundo Angela, o livro é mais do que uma coletânea de histórias: é um verdadeiro encontro entre trajetórias marcadas por desafios, conquistas, superações e transformação pessoal.

“Tenho orgulho em compartilhar minha história com outras 25 mulheres incríveis do Brasil, que provam que conexão entre mulheres não é competição — é evolução”, destaca a autora.

Com formação em Psicologia e atuação voltada ao desenvolvimento pessoal, Angela Testa acredita no poder da narrativa como ferramenta de cura e transformação. Ela ressalta que todas as histórias reunidas no livro têm como fio condutor a coragem de fazer acontecer, o desejo de mudar o mundo a partir de si mesma e a força do feminino desperto. “São 26 mulheres e 26 histórias com o propósito de inspirar, transformar e demonstrar que juntas somos mais fortes”, afirma.

A noite de autógrafos promete ser um momento de conexão e partilha, com surpresas, reflexões e mensagens poderosas. Angela convida a comunidade adamantinense e da região a participar: — “Todos estão convidados para uma noite de surpresas, inspirações e verdades que podem fazer a diferença em sua vida.”

O evento é uma oportunidade única para conhecer mais de perto o trabalho da autora, adquirir o livro e se conectar com histórias que podem despertar novas possibilidades de crescimento pessoal e coletivo.

