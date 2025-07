Peão morre após ser pisoteado por touro durante rodeio em MT

Um vídeo gravado no local mostra o momento em que o jovem cai de cima do touro e, em seguida, é pisoteado na cabeça pelo animal. O jovem chegou a ser socorrido pela equipe médica da competição, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O acidente ocorreu durante a realização de uma feira de exposição agropecuária, responsável pela promoção do rodeio.