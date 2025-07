Mulher morre após colidir carro contra árvore em rodovia da região

Uma mulher morreu na manhã desta segunda-feira (21) após colidir o carro que dirigia contra uma árvore, na rodovia Luiz Delbem (SP-423), que liga os municípios de Nova Granada e Palestina.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o acidente aconteceu por volta das 6h15, na altura do km 6+300. A vítima conduzia um Volkswagen Gol prata no sentido Nova Granada–Palestina quando, por motivos ainda desconhecidos, perdeu o controle da direção e saiu da pista, batendo violentamente contra uma árvore às margens da rodovia.

A motorista morreu no local. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para realização de exame necroscópico. A identidade da vítima não foi divulgada.

Ainda segundo a polícia, não há indícios de envolvimento de outros veículos ou pessoas no acidente. A principal suspeita é de que a condutora tenha perdido o controle do carro sozinha.

Por Gazeta Rio Preto