Motociclista fica ferida após colisão no centro de Adamantina

Na tarde desta segunda-feira (14), uma motociclista ficou ferida após um acidente envolvendo uma motocicleta e uma caminhonete Toyota Hilux, ocorrido no centro de Adamantina. A colisão aconteceu por volta das 15h30, na Avenida Rio Branco, no cruzamento com a Rua Euclides da Cunha. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram rapidamente acionados.

Segundo informações colhidas no local, a motociclista trafegava pela Avenida Rio Branco no sentido centro/Jardim Adamantina. Já a picape seguia na direção oposta e tentou virar à esquerda para entrar na Rua Euclides da Cunha, que possui mão única. Foi nesse momento que ocorreu o impacto. Vale destacar que há sinalização no cruzamento que proíbe esse tipo de conversão.