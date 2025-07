Motocicleta é furtada de estacionamento usado por trabalhadores na SP-294, em Adamantina

Uma motocicleta Honda CG 125 Titan ES, vermelha, ano 2007, placa DTO 4F40, foi furtada na segunda-feira (14) em Adamantina. O crime aconteceu em um estacionamento utilizado por trabalhadores, localizado às margens da Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), próximo à rotatória de acesso à Rodovia Plácido Rocha.

O proprietário do veículo, morador de Lucélia, trabalha em uma usina sucroalcooleira na região do bairro Lagoa Seca. Diariamente, ele deixa sua moto no local por volta das 6h15 da manhã e segue com colegas em transporte coletivo fornecido pela empresa. Ao retornar por volta das 16h35, não encontrou a motocicleta e percebeu que também levaram o capacete que estava com ela.

O furto foi registrado na Polícia Civil de Adamantina no fim da tarde de segunda-feira. Desde então, a vítima e amigos têm mobilizado as redes sociais para divulgar imagens e informações sobre o caso, na tentativa de localizar a moto e identificar os responsáveis. A Polícia Civil já está investigando o ocorrido.

Qualquer informação que ajude a encontrar o veículo ou os autores do furto pode ser repassada anonimamente pelos telefones 190 (Polícia Militar), 197 (Polícia Civil) ou diretamente com a vítima pelo número (18) 99701-7186. (Por: Redação – Foto: Siga Mais / Reprodução)