ARTIGO: Coluna social com influência real: ‘Doni Voga’ transformava nomes em prestígio

Por: Eduardo Graboski

Dizer que Donizete Perin, o eterno Doni, foi um colunista social é pouco. Ele foi um verdadeiro ícone do interior paulista, um cronista da sociedade, do comportamento e do prestígio. Com sua coluna Voga, Doni não apenas registrava a cena social da região — ele construía essa cena. Foi pioneiro, revolucionário e, sem dúvida, uma espécie de Amaury Jr. à frente do seu tempo.

Sua coluna era sinônimo de status. Estar em Voga significava ter “chegado” — e isso não era força de expressão. Doni tinha o poder de transformar empresários, comerciantes, políticos e figuras até então desconhecidas em verdadeiras personalidades locais. Gente que mal era notada na cidade passava a ser reconhecida, cumprimentada e até paparicada depois de aparecer entre as notas estrategicamente colocadas por ele. Era o selo Doni de visibilidade — e isso refletia diretamente nos negócios, na reputação e nas relações sociais dessas pessoas.

Ele lançou nomes. E muitos sabem disso. Doni enxergava potencial, destacava com generosidade e astúcia as pessoas da cidade, e fazia com que a sociedade passasse a enxergar certos rostos de outra forma. Não foram poucos os que colheram resultados reais, palpáveis — mais clientes, mais convites, mais oportunidades — apenas por terem sido lembrados por ele. Isso, numa época sem redes sociais, era poder puro. E muitos devem suas trajetórias de sucesso a ele.

Tive muitas passagens com Doni, sempre regadas a boas conversas, bastidores inusitados e um olhar sempre atento ao que poderia virar ti-ti-ti e fofoca. Ele sabia o que merecia ser registrado. E sabia, acima de tudo, como valorizar e respeitar o outro. Doni não escrevia por vaidade; escrevia para eternizar.

Mais do que um colunista, era um criador de contextos, de relevância. Narrava o glamour com leveza, dava espaço para histórias de superação, e fazia do colunismo social algo vivo, elegante e humano.

Com sua partida, o social perde um mestre. Mas seu legado permanece nas páginas que escreveu, nas pessoas que projetou e nos círculos sociais que ajudou a formar. Doni marcou uma geração, fez história e merece todas as homenagens.

Porque antes mesmo de existir influencer, ele já influenciava. Antes de existirem algoritmos, ele já sabia quem merecia destaque. Doni era prestígio com assinatura própria. Que sua memória seja celebrada com o mesmo brilho que ele sempre ofereceu aos outros.