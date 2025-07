Cinco pessoas morrem após carro bater de frente com ônibus em MG

Os cinco ocupantes do automóvel ficaram presos às ferragens e morreram no local; os corpos foram desencarcerados pelos bombeiros. O g1 apurou que as vítimas eram avó, filha e netos, que retornavam de uma viagem na região de Belo Horizonte. O motorista do carro era um amigo da família.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o ônibus transportava 32 romeiros que retornavam de uma peregrinação a Bom Jesus da Lapa (BA). Três pessoas foram socorridas com os seguintes ferimentos:

Uma idosa, de 71 anos, sofreu traumatismo cranioencefálico;

Uma idosa, 71 anos, com trauma no joelho direito;

Um dos motoristas, de 25 anos, estava com suspeita de fratura na mão