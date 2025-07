ADNAP representa a Nova Alta Paulista em evento com Michelle Bolsonaro

No último dia 4 de julho, a cidade de Guarulhos sediou o evento “Juntas, Transformando o Brasil”, iniciativa idealizada por Michelle Bolsonaro com o objetivo de fortalecer a participação feminina na política e promover o engajamento de lideranças comprometidas com o desenvolvimento do país. O evento contou com a presença da ex-primeira-dama, que discursou para cerca de 150 mulheres vindas de diferentes regiões do Estado de São Paulo.

Entre as convidadas estava Vilma Guelsi Alcântara, presidente da ADNAP – Associação Direita da Nova Alta Paulista. Reconhecida como uma das principais lideranças políticas da região, Vilma Guelsi representou a força e o protagonismo da Nova Alta Paulista no cenário estadual. Sua participação simbolizou o comprometimento da associação com o fortalecimento regional e com a promoção de políticas públicas que atendam às demandas locais.

O evento reforçou o papel fundamental das mulheres na política brasileira e destacou a importância de articulações regionais para viabilizar avanços sociais, econômicos e institucionais. Para Vilma Guelsi, o encontro foi mais uma oportunidade de colocar em evidência os anseios da população da Nova Alta Paulista.

“Foi um evento de grande importância e a ADNAP segue firme nesse propósito: dar visibilidade às demandas da nossa região e trabalhar por um futuro mais justo e próspero para todos”, afirmou a presidente da entidade.

A presença da ADNAP no evento demonstra o empenho da associação em buscar representatividade, estabelecer conexões e fortalecer o interior paulista por meio da atuação política responsável e estratégica.

