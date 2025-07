Aberta segunda licitação para contratação de maestro da Banda Marcial e Orquestra de Viola

Com as atividades da Banda Marcial e a Orquestra de Viola Caipira do Município suspensas desde março deste ano, quando houve a exoneração do então responsável musical e artístico Valter Negrini, a Prefeitura de Adamantina abriu agora o segundo processo licitatório para a contratação do novo maestro. O que possibilitará a reativação dos dois grupos.

O certame, oficializado pela Licitação Nº 15/2025 / Processo Nº 363/2025, conforme matéria publicada pelo Portal Siga Mais, tem a sessão de julgamento das propostas em 30 de julho, às 9h.

O contratado deverá prestar serviços artísticos e de direção musical de banda marcial e de orquestra de viola caipira para atender as necessidades da Secretaria de Cultura e Turismo, bem como o aprimoramento da educação musical local e a realização de apresentações de alta qualidade e acompanhamento em apresentações realizadas dentro e fora do município, segundo trecho do texto do processo aberto.

A vigência contratual será válida o por 12 meses.

A primeira tentativa de licitação da Prefeitura ocorreu em março, porém, o vencedor não cumpriu os prazos legais para apresentação da documentação, o que inviabilizou a conclusão do processo.

Folha Regional Adamantina

