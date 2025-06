População aguardando os visitantes na Avenida Principal em 1945 Dr. Heitor Freire de Carvalho

Atual Avenida Capitão José Antonio de Oliveira.

Em 1945 Adamantina recebeu a visita da Diretoria da Companhia Paulista de Estradas de Ferro, quando o Dr. Heitor Freire de Carvalho pronunciou a célebre frase registrada no Álbum de Adamantina de 1959: “Chegou a vez do progresso de Adamantina, este lugar vai ser a joia do sertão”.

Por João Carlos Rodrigues – Autor dos Livros Reviver Adamantina I e II

