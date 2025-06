Prefeitura de Adamantina inaugura modernização do campo de futebol no bairro Lagoa Seca

A Prefeitura de Adamantina realiza neste sábado, 22 de junho, a partir das 18h, a inauguração oficial da obra de modernização do campo de futebol localizado no bairro Lagoa Seca. A revitalização do espaço esportivo representa um importante avanço para a comunidade local, incentivando o esporte e a convivência social.

A modernização do campo de futebol do bairro Lagoa Seca, em Adamantina, foi viabilizada por meio de um convênio entre o município e o Governo Federal, por intermédio do Ministério do Esporte e da Caixa Econômica Federal. A obra contou com um investimento total de R$ 317.500,00, sendo R$ 286.500,00 provenientes de emenda parlamentar do deputado federal Alexandre Leite, destinada à implantação e modernização da infraestrutura esportiva para esporte educacional, recreativo e de lazer, e uma contrapartida da Prefeitura de R$ 31.000,00 em recursos próprios.



Com esses recursos, foram instalados seis postes de iluminação, cada um com doze refletores, permitindo a prática esportiva no período noturno e ampliando o uso do espaço para eventos e atividades comunitárias.

A iniciativa reforça o compromisso da administração municipal e do parlamentar em promover o esporte e a qualidade de vida da população local por meio da destinação adequada de recursos públicos.

Com a entrega oficial da obra, a expectativa é de que o campo da Lagoa Seca se torne um ponto de encontro para o lazer e o desenvolvimento de atividades esportivas, fortalecendo o vínculo da comunidade com o esporte e a vida saudável. (Com informações da Ass. de Imprensa da Prefeitura)